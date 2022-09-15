Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta sosyal konut projesi başvuruları sürüyor
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Yozgat'ta vatandaşlar başvurularını sürdürüyor.
Yozgat merkez ve ilçelerinde e-Devlet üzerinden başvuru imkanı bulamayanlar, evraklarını teslim etmek için taleplerin kabul edildiği bankada yoğunluk oluşturdu.
Sosyal konut için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlardan Kadir Şimşek, projenin çok güzel olduğunu anlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Şimşek, çocuğunun engelli olduğunu, engelli kontenjanından 3+1 konuta başvuracağını söyledi.
Dursun Çiftçi ise "Projeden memnunuz. Evim yok, inşallah bize de çıkar" dedi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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