Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şahıs gözaltına alındı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce gözaltına alınan K.Y., isimli şahıs, örgüte erzak, yaşam malzemesi yardımı yapan milis ve işbirlikçileri hakkında bilgiler verdi.
Verilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Y., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. 4 gün boyunca gözaltında tutulan Y.Y., tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.
Y.Y., burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK
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