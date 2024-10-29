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Güncel
AA 29.10.2024 15:10

Tekirdağ'da yüzücüler, Cumhuriyetin 101. yılında 1923 kulaç attı

Tekirdağ'da yüzücüler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla 1923 kulaç attı.

Tekirdağ'da yüzücüler, Cumhuriyetin 101. yılında 1923 kulaç attı

Süleymanpaşa Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nde düzenlediği organizasyona, farklı yaştan 23 sporcu katıldı.

Katılımcılar bir saati aşkın zamanda 1923 kulaç atarak, Rumeli İskelesi'ne ulaştı.

Vatandaşların alkışlarla karşıladığı yüzücüler, denizde Türk bayrağı açtı.

Daha sonra iskeleye çıkan yüzücülere madalyaları Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Nallar, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünün gururla kutlandığını söyledi.

Yüzücülerin güzel bir farkındalık yarattığını aktaran Nallar, bu tür organizasyonları daha da arttıracaklarını kaydetti.

Nallar daha sonra etkinliğe katılanlar adına yüzücü Yüksel Sönmez'e plaket takdim etti.

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