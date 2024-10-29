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Güncel
AA 29.10.2024 15:02

Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl'ün makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlama programı, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi.

Daha sonra, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa, Asker Alma Bölge Başkanı Albay Metin Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

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