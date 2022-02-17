Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan araçta yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisinden 1'i tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ-Malkara yolunda şüpheli bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobildeki M.B. M.Ç. ve S.Ö'nün FETÖ'ye üye olma suçundan devam eden yargılama dosyalarının bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Tekirdağ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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