Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan’da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen O.Ç'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Ardahan Terör Örgütü Terörle Mücadele
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