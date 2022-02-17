Hayrat İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa Temsilciliğince sürdürülen yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kömürlerin bulunduğu 4 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Derneğin Şanlıurfa Temsilcisi Abdullah Toprak, AA muhabirine, Suriye ve Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine yardımlarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Suriye'de olumsuz kış şartlarında derme çatma çadırlarda yaşayan ve yakacak bulamayan insanlara kömür desteğinde bulunduklarını anlatan Toprak, "İnşallah önümüzdeki günlerde de kıyafet yardımı göndereceğiz. Yardımların toplanmasında bize destek veren tüm hayırseverlerden Allah razı olsun." diye konuştu.