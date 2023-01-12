Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yapıldı.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla zanlılar S.E, E.C, M.Ş, K.G. ve V.K gözaltına alındı.
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