Bu sene ikincisi düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, öğretmenlik mesleğinin sadece ders anlatıp çıkmak olmadığını, öğretmenlerin ders dışında öğrencileri sosyal faaliyetlere yöneltmeleri gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Akgül ise yaptığı konuşmada, "Okulumuz olarak BİGEP'in genel amaçları doğrultusunda akademik alan çalışması olarak ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkan sağlamak ayrıca okullar arası sinerji oluşturmak amacıyla akıl ve zeka oyunları yarışmasını düzenledik" dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Ata, okul müdürleri, danışman öğretmenler ve öğrenci veliler katıldı.