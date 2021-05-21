Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 500 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.E, K.K. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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