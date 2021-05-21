Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çıkar amaçlı kurulan bir suç örgütünün faaliyetlerini tespit etti. Örgüte üye oldukları öne sürülen şüphelilerin evlerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı sonrası çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı baskın yapan KOM ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.