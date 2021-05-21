Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Eski Mezitli Mahallesi'nde yaşayan bir üreticinin serasında gerçekleştirilen hasada, Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tarhan, ilçe ekonomisinde tarımsal üretimin öneminin büyük olduğunu belirterek, "Eski Mezitli ve Esenbağlar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, atalarının uzun yıllardır yaptığı tarımsal üretimi, teknoloji ve bilgiyi kullanarak sürdürmeye devam ediyor. Bu bölgede yılın ilk örtü altı üzüm hasadı yapılıyor. Son derece değerli ve kaliteli üzüm yetiştirmeyi başarıyorlar." ifadesini kullandı.

Mahalle muhtarı Veysel Gılıçoğlu da ilçenin birçok noktasında örtü altı üzüm üretimi yapıldığını kaydetti.