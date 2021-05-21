Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da freni arızalanan traktör dereye devrildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeki traktör, freninin arızalanması sonucu dereye devrildi.
Yukarıkarafakılı Mahallesi'nde, Cafer S'ye ait 01 VE 936 plakalı traktör fren arızası nedeniyle hareket etti.
Traktörün dereye devrildiğini gören çevredekiler durumu Cafer S'ye bildirdi.
Traktör vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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