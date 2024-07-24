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Güncel
AA 24.07.2024 20:36

Tekirdağ'da "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadı başladı.

Tekirdağ'da "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı

Sabahları enstitüye ait bağlarda işçiler tarafından hasat edilen üzüm kasalara doldurulduktan sonra kent merkezindeki satış noktalarına getiriliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Mehmet Ali Şenol, Trakya İlkeren'in önemli bir üzüm çeşidi olduğunu söyledi.

Trakya İlkeren üzümünün 1991 yılında ülke bağcılığına kazandırıldığını aktaran Şenol, erkenci çeşit olmasından dolayı piyasa değerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Hasat edilen üzümün salkım ağırlığının 500-600 gram civarında olduğunu aktaran Şenol, "Trakya İlkeren üzüm çeşidi, Türkiye'nin en erkenci üzümü ve sofralık bir çeşittir. Bahçemizde yaklaşık 4 ton hasat bekliyoruz. Bunun bir kısmı satışa sunulacak." dedi.

Trakya İlkeren üzümünün birçok çeşide göre, bağ hastalıklarına daha dayanıklı olduğuna dikkati çeken Şenol, "Trakya İlkeren üzümünün hasadına başladık. Bu üzümü önemli kılan erkenci bir çeşit olması. Üreticiler için piyasa değeri oldukça yüksek. Enstitümüzde yaklaşık 200 dekar alanda bağ var. Satışa sunduğumuz 60 civarında şıralık, şaraplık ve sofralık üzüm çeşidi bulunuyor. Bu sene rekolte oldukça iyi. Üzümlerimiz sağlıklı. Dekarda 2 ton rekolte hedefliyoruz." diye konuştu.

Şenol, enstitüdeki bağlarda yerli ve yabancı yaklaşık 1600 üzüm çeşidi bulunduğunu sözlerine ekledi.

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