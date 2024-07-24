Bitlis'te "İlimizi Tanıyalım Anneler" projesi

Valilik tarafından başlatılan proje kapsamında 30 kadın, geziye katıldı.

Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden kadınlar, daha sonra Ahlat ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleri gezdi.

Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu ile Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, kadın ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Geziye katılan Gamze Yeşilkuş, proje sayesinde kentteki bir çok yeri görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Nuriye Sayılı da annelerin kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme olanağı bulduğunu kaydetti.