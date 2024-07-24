Çankırı'da 6 aylık sağlık hizmeti sunumu değerlendirildi

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya ve beraberindeki heyet, Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde bulunan Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesini yerinde inceleyerek son 6 ayda sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini değerlendirdi.



Hastane personelinin taleplerini de dinleyen Dr. Sarıkaya, gösterdikleri özveri ve gayret için teşekkür etti.



İlçelerdeki sağlık tesislerini yenilemeye devam edeceklerini söyleyen Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, “Bakanlığımızın desteğiyle ilçelerimizdeki tüm sağlık tesislerini yenilemeye, personel ve tıbbi cihazlar yönünden donanımlı sağlık hizmeti vermeye hazır hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle destekleri için Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu beye, Bakanlık bürokratlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri özveri ve gayret için teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.