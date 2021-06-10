Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Hacıevhat Mahallesi Erenler ışıklı kavşakta meydana geldi. Ozan A.’nın kullandığı motosiklet ile Samet Ç. idaresindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Ozan A., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ozan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası Ambulans
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