Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da tedbirlere uymayan 4 kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi yurda yerleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3-9 Haziran'daki denetimlerde maske takmayan 3, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 2 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 kişiye toplam 33 bin 300 lira idari ceza uygulandı.
Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişinin, Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu önlemlere uymayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
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