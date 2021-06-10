Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3-9 Haziran'daki denetimlerde maske takmayan 3, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 2 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 kişiye toplam 33 bin 300 lira idari ceza uygulandı.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişinin, Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu önlemlere uymayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.