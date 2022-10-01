Sabah bahçelere gelen kadınlar dallarından özenle topladıkları aronyayı kasalara dolduruyor. Toplanan meyveler özellikle öğle saatlerinde sıcağa maruz kalmaması için daha serin olan gölge alanlara taşınıyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, il genelinde aronya bahçelerinin son iki yılda hızla artış gösterdiğini söyledi.

Alternatif ürün aronyanın genelde Amerika kıtasında yetişen bir bitki olduğunu ancak son dönemde Avrupa'da da yaygınlaşmaya başladığını anlatan Öcal, " 'Süper meyve' olarak adlandırılıyor. Hücre yenileme özelliği bulunuyor. Besin değeri yüksek bir ürün ve en önemlisi antioksidan özelliği çok yüksek. Kimi tüketiciler şifa niyetine tüketiyor. İlaç, şekerleme sanayisi gibi birçok alanda da kullanılıyor." dedi.

Öcal, yüksek verim ve kolay pazar bulunması dolayısıyla kentte üretimi artan aronyanın hasadının da kolay olduğunu ifade etti.

Aronya üretimi konusunda çiftçilere her türlü desteği sunduklarını aktaran Öcal, "Üreticilerin satış ve pazarlamasında sorun oluşmaması, katma değerli ürünler geliştirmek için Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile proje hazırladık. Aronya suyunun üzüm suyu çeşitleriyle karıştırılması ve piyasada daha fazla tüketiciye ulaştırılması amacıyla çalışma yaptık. İlimizdeki mevcut aronya bahçeleri son iki yılda hızla artış gösteriyor. " diye konuştu.

Öcal, Tekirdağ'da geçen yıl 140 dekar alanda aronya üretildiğini, bu yıl 27 işletmenin 250 dekar alanda üretim yaptığını dile getirdi.

"İklim ve toprak ihtiyaçları bölgemize uygun"

Önder Çiftçi Kooperatifi Pazarlama ve Ar-Ge Müdürü Süleyman Bezirgan ise aronya bitkisine son yıllarda çiftçilerin ilgisinin arttığını söyledi.

Üreticilere talepler doğrultusunda teknik destek sağladıklarını vurgulayan Bezirgan, şöyle konuştu:

"Aronya bitkisi bölgemizde yetişebilecek standartlara sahip. İklim ve toprak ihtiyaçları bölgemize uygun. Tekirdağ'da aronyaya son yıllarda çok ciddi bir talep var. Üreticilerimize bu işin karlılığını anlatıyoruz. Pazarlama konusunda üreticilere destek veriyoruz, kendi marketimizde tüketicilere bu ürünleri ulaştırıyoruz."

Bezirgan, bu yıl aronyanın kilogramını 85 liraya tüketiciye sunduklarını ifade etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Avcı da yüksek antioksidan özeliği olan aronya bitkisinin tüketilmesini önerdi.

Üretici Ensar Zümre, 16 dönüm bahçede aronya ürettiklerini, dönümden 1 ton rekolte beklediğini söyledi.