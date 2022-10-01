2 bin 200 üretici tarafından ekimi yapılan 128 bin dekar alandan yaklaşık 90 bin ton ürün bekleniyor. Ovada biçerdöver ile hasada başlayan üreticilerin yüksek randımandan yüzü gülüyor.

Fener Mahallesi'ndeki çeltik üreticisi Serkan Kurnaz, “Bu sene geçtiğimiz senelere göre verim çok güzel. Güzel bir hasat geçiriyoruz. Fiyatlardan ve verimden memnunuz. Verim düşük olsaydı bizi biraz zorlardı. Verimlerimiz yüksek olduğu için bu sene memnunuz. Şu anda 60 randıman Efe çeltiği 13 buçuk TL civarında seyrediyor. 68 randıman gelen arkadaşlarımız da var. Onlar daha yüksek. 15-16 lirayı buluyor. Fener Mahallesi'nde bu sene rekor randıman var. Herkes bilinçli bir şekilde ilacını attığı için verimlerimiz iyi. Verim yüz güldürücü. İnşallah fiyatlarımız da yüksek seyreder` dedi.

Baba mesleği biçerdöverciliği yapan üniversite öğrencisi Emir Yaman ise “2022 sezonuna başladık. Güzel bir hasat diliyorum. Babam 1981 yılından beri bu işi yapıyor. Ben de yanında çocukluktan beri yetiştim, ona yardım ediyorum. Hem okul hem köy işleri devam ediyor. Bir şekilde bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şu anda pirincin randımanı olsun, fiyat olsun yüz güldürüyor. Şu an için her şey güzel seyrediyor` diye konuştu.