Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesi Ertuğrul Mahallesi’ndeki 120 yıllık tarihi Ertuğrul Camii’nin restorasyon çalışmalarını tamamladı. Yıllardır ibadete kapalı durumda bulunan tescilli cami, yeniden ibadete açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan ve Ertuğrul Mahallesi sakinlerinin katılımı ile caminin açılışı gerçekleştirildi.

Restorasyon, tarihi caminin aslına uygun yapıldı

Ertuğrul Mahallesi’nin merkezinde konumlanan tek cami olan Ertuğrul Camii; avlusu, hizmet binası, lojmanı, sağlık ocağı yapısıyla yaklaşık 870 metrekare alan kaplıyor. Tarihi yapısına saygılı ve orijinalliği korunarak yapılan çalışmalarla cami, cemaatin sağlıklı bir şekilde ibadet edebileceği hale geldi. Avlusu içerisinde yer alan ve oldukça kötü durumda olduğu için kullanılamayan tescilsiz yapılar yıkılarak yerine, projeye uygun ıslak hacimler ve okuma salonu inşa edildi.

Bir yıl gibi kısa bir sürede restorasyonunu tamamladıkları belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Bizler yerel yöneticiler olarak yollar, alt yapı ve şehrin birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Yıllardır yeni hizmetler üretildi. Ancak bakım yapılmazsa yok olmaya yüz tutacak yerlerimiz de var. Biz ilçe belediyelerimizle birlikte Balıkesir’de çok yerde çalışmalar yapıyoruz. En çok önemsediğimiz işlerden birisi de yıkılmaya yüz tutmuş tarihi alanların yeniden şehre kazandırmak. Biz eski bir şehiriz, kadim bir şehiriz, kültürümüz medeniyetimiz var diyeceğimiz yerler belli. Aygören, Dumlupınar mahallelerimizdeki tarihi binaların restorasyonu, Başçeşme Mezarlığımızı, Şeyh Lütfullah Camimizi, Zağnos Paşa Camimizi ve civarında yenileme çalışmaları yaptık. Balıkesir’in simgeleri bir bir ortaya çıkıyor. Ertuğrul Camisi’nin restorasyonunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.