Karadağ, kısa süre önce yolda yürürken yerde bir miktar para buldu.

Çevresinde paranın sahibini arayan Karadağ, bu kişiye ulaşamayınca ilçe merkezinde broşür bastırıp stant kurdu.

Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybeden kişi için bu paranın çok önemli olabileceğini söyledi.

Bulunca hemen sahibini aramaya başladığını belirten Karadağ, "Belki bu para bir emeklinin maaşı, belki bir babanın çocuğu için eğitim parası, bir annenin ihtiyacı, belki de bir engelli kardeşimizindir. Bu parayı yerine ulaştırmak için tüm imkanlarımı kullanacağım. Kaybetmediği halde 'Benim param kayboldu' diyenler var. Onları dikkate almıyorum." dedi.

Kaybeden kişiye seslenen Karadağ, "Kayıp paranı buldum ama sen yoksun. Bu şekilde ilanlar bastırdım, bu senin için. Belki bu senin son paran olabilir. Belki işçisindir, emekçisindir, eğitimcisindir. Almak için yanıma gel. Bu senden başkasına yarayacak bir para değil. Kul hakkı denen bir şey var. En kısa zamanda gel, paranı al." diye konuştu.

Karadağ, sahibine ulaşamazsa parayı bir öğrenciye bağışlayacağını kaydetti.