Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) öğrencileri tarafından tasarlanan, bu yılki havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te birincilik elde eden lojistik robotu "RoboMOSB", fabrikalardan görev bekliyor.

MOSTEM öğrencileri, okullarındaki imkanlarla, fabrikalarda yük taşımada kolaylık sağlayacak, iş güvenliğini önceleyen ve elektrik enerjisiyle çalışabilen bir robot projesi hazırladı.

Üretim bantları arasında belirlenen hatları takip ederek taşıma yapabilen robotun ilk prototipi üretildi.

"RoboMOSB" adı verilen robot, TEKNOFEST 2021'de "Sanayide Dijital Teknolojiler, Temel Kategori"de birincilik ödülüne layık görüldü.

MOSTEM Müdürü Mehmet Yiğitkanlı, AA muhabirine, okullarında, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki (MOSB) fabrikaların ihtiyaçlarına yönelik projeler ürettiklerini söyledi.

Fabrikaların üretim bantları arasındaki taşıma sıkıntılarını ve lojistik alanındaki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, öğretmenler ve öğrencilerin müşterek çalışmasıyla bir robot üretmeye karar verdiklerini aktaran Yiğitkanlı, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST bizim için bir fırsattı. Fabrikalarda ihtiyaç olarak gördüğümüz, lojistikte kullanılabilecek, yük taşıyabilecek, aynı zamanda da iş sağlığı ve güvenliğine katkı sağlayabilecek çevreci bir robot için çalışmaya başladık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz geçen yılın eylül ayında bu projeye başladı. Bütün yaz tatilinde çocuklarımızla birlikte okulumuza gelerek, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz salgın tedbirlerini de gözeterek bu projeyi gerçekleştirdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu okulda bu tür projeleri daha sık göreceğiz çünkü geleceğin Türkiye'sini hazırlamak gençleri hazırlamaktan geçiyor."

Yiğitkanlı, sanayi bölgesindeki firmaların taleplerine göre, robotun versiyonlarını okul bünyesinde üretip, satışa sunacaklarını da bildirdi.

Projenin danışman öğretmenlerden Yakup Aksoy, robotun yönlendirmeye gerek duyulmadan görev yapabildiğini belirterek, "Projemizde özellikle yerli malzeme kullanımına çok dikkat ettik. Elektronik kart tasarımları, robotumuzun mekaniğinde bulunan bütün parçaları okulumuzda ürettik. 300 kilogram yük taşıyabiliyor. Bu emeğimizin karşılığında bir derece bekliyorduk. Çok şükür birincilik alarak Manisa'ya döndük." dedi.

"Bu başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz"

Öğrencilerden Mustafa Enes Olgun, 5 arkadaşıyla projenin her safhasında görev aldıklarını dile getirerek, "Mekanik sensör kartımızdan kumanda kartımıza kadar hepsini kendimiz ürettik. Hazır kartlar kullanmak yerine kartları kendimiz tasarlayarak maliyeti düşürüp ekonomik bir proje tasarladık.​​​​​​​ Bu başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

MOSB tarafından sanayi bölgesi sınırları içerisinde yaptırılarak protokolle Milli Eğitim Bakanlığına devredilen MOSTEM'de eğitim öğretim, 2010 yılında başladı.

OSB'lerin özel meslek liseleri açmalarını teşvik eden yasa ve mevzuat oluştuktan sonra 2012'de ek protokolle okulun MOSB'un işletmesinde özel okul statüsüne kavuşturulması sağlandı.

Okulda "Endüstriyel Otonom Teknolojileri", "Elektrik Elektronik Teknolojisi", "Makine Teknolojisi", "Metal Teknolojisi" alanlarında eğitim veriliyor.