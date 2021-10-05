Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Fatsa'da izinsiz kazı yapıldığı istihbaratı ulaştı.
Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, 5 kişi suçüstü yakalandı.
Olay yerinde 2 elektronik el detektörü, 6 cıvalı anten ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ordu Kaçak Kazı
Son Haberler
- 21:21
- 21:19
- 21:18
- 21:09
- 21:10
Sıradaki Haber
Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz