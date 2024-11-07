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Güncel
AA 07.11.2024 12:51

Tekirdağ'da Kızılay Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Tekirdağ'da Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Tekirdağ'da Kızılay Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Kutlamalar kapsamında Hasan Ali Yücel Meydanı'nda Türk Kızılay Tekirdağ Şubesince program düzenlendi.

Programda Kızılay gönüllüleri vatandaşlara ikramlarda bulundu. Çocuklar için yüz boyama ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri yapıldı.

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Türk Kızılay'ının sadece Türkiye'de değil yurt dışındaki mazlum ve mağdurların yardımına da koştuğunu söyledi.

Kızılay Haftası kapsamında da çok sayıda etkinlik düzenlendiğini ifade eden Çizen, "Kızılay Haftası'nda her yıl çeşitli etkinlikler düzenliyorduk ama iki yıldır daha farklı bir konseptle Kızılay Sokağı yapıyoruz. Öğrencilerimizin ayaklarına gitmek yerine onlar buraya gelerek bizim etkinliklerimize katılıyorlar. Burada gönüllülerimizle eğlenceli vakit geçiriyorlar" dedi.

Çizen, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinliklere yoğun katılım olduğunu dile getirdi.

Türk Kızılay'ın toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma ruhunu her zaman canlı tutmaya devam ettiğini belirten Çizen, "Özellikle çocuklar burada hem eğlenip hem de Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi sahibi oluyor. Vatandaşlarımız da etkinlik alanımıza gelerek bilgi alabiliyor. Her zaman farkındalık oluşturmak için insanların kalbine dokunmak, öğrencilerin yüzünü güldürmek için sahadayız" diye konuştu.

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Kızılay Tekirdağ
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