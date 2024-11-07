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Güncel
İHA 07.11.2024 11:58

Aydın’da binlerce fidan toprakla buluşacak

Aydın’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturulacak.

Aydın’da binlerce fidan toprakla buluşacak

Bu yıl `Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes` sloganıyla gerçekleştirilecek olan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Aydın'da toplam 17 lokasyonda fidan dikim etkinliği yapılacak.

Aydın il merkezi ile birlikte ilçelerde protokol, öğrenciler ve vatandaşların katılacağı fidan dikim törenleri gerçekleştirilecek. Ülke geneliyle eş zamanlı yapılacak fidan dikim törenlerinde program 10.30 da başlayıp saat 11.11 de fidan dikimiyle devam edecek.

Etkinlikte, Efeler Ovaeymir Mahallesi Poligon Sokak, Çine Kavşit Mahallesi, Karpuzlu Bayraktepe Uzunkuyu Mevkii, Söke Yenikent Mahallesi, Köşk Yiğit Sokak, Kuşadası Türkmen Mahallesi, Germencik Gümüşdağ Mevkii, İncirliova Sınırteke, Didim Altınkum Mehmetçik Hatıra Ormanı, Koçarlı Çeşmeköy Yolu, Bozdoğan Altıntaş Doğankaya, Karacasu Yazır Mahallesi, Nazilli Yazırlı Mahallesi, Kuyucak Yeni Mahalle Sosyal Tesisler, Buharkent İstiklal Okulu, Sultanhisar Şehit Ayhan Yeşilyol Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yenipazar Çulhan Ali Kuşçu Matematik Evi’nde fidanlar toprakla buluşturulacak. 

ETİKETLER
Aydın Fidan Orman Ağaçlandırma Milli Ağaçlandırma Günü
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