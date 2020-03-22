Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bazaya gizlenmiş bir kilogram kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazaya gizlenmiş bir kilogram kokain bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde, evini kiraladığı A.D'den uzun süre kirasını alamayan N.Y. kiracısının evine girdi.
Evdeki yatak bazasının altında paketler gören N.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler paketler içerisinde 1 kilogram kokain ele geçirdi.
Şüpheli A.D'yi arama çalışmaları devam ediyor.
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