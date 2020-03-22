D-100 Karayolu Haydarpaşa mevkii Harem istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. Yangına ilk olarak İBB’ye ait İstaç ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, araç yangını cep telefonu kameralarına yansıdı.