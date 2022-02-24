Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce cuma günü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde "Balkan Gelinleri" resim sergisi ve "Balkan Ezgileri" konseri düzenlenecek.

"Balkan Gelinleri" resim sergisi açılışının ardından Edirne Devlet Türk Müziği ile Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Balkan Ezgileri"ni icra edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'da çok anlamlı bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Hacıoğlu, insanları resimlerle ve müzikle Balkanlar'a götüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da iki ayaklı çok önemli bir etkinlik yapılacak. Programımız Valimiz Aziz Yıldırım'ın himayelerinde gerçekleştirilecek. Balkan gelinleri resim sergisi 12 Balkan ülkesinden ve Macaristan'la beraber 13 ülkeden farklı ressamların tuvale çizdiği kendi ülkelerinin gelinlerinden oluşan resim galeride sergilenecek. Akabinde Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri topluluğu tarafından Balkan ezgileri icra edilecek.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yani üç Trakya ili bu programda bir araya gelecek. Konu da Balkanlar olunca Balkanlar'daki değişik müziklerle ve değişik resimler tüm Balkan ülkelerinden olunca belki de Tekirdağ'da son dönemde hiç yapılmayan türden bir sanat etkinliği gerçekleşmiş olacak. Tüm halkımızın buna katılmasını diliyoruz. Belki de eşi benzeri olmayan bir etkinlik olacak. Üç ili birleştiren, Balkanları birleştiren, içinde resmi, içinde sanatı, içinde müziği konu eden bir etkinlik olacak."