Rusya-Ukrayna krizindeki savaş ihtimali aylardır gündemde. Tüm dünyanın gözü Rusya Lideri Putin’in atacağı adımlar ve alacağı kararlarındaydı.

Putin, olağanüstü güvenlik konseyi toplantısından sonra, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk ve Luhansk’taki Rus ayrılıkçıların bulunduğu iki bölgenin ayrı "bağımsız ülkeler" olarak tanınma talebinin tanındığını açıkladı.

Donbas nerede, hangi ülke sınırları içerisinde?

"Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti" olarak kendini tanımlayan iki yönetimin liderleri Rusya Lideri Putin'den kendilerini bağımsız iki ülke olarak tanımasını istemişti.

Zira, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin içinde belirli alanlar, 2014’teki çatışmalardan beri Rusya yanlısı ayrılıkçıların fiilen kontrolü altındaydı. Ayrıca, bu bölgeler tek taraflı olarak iki "cumhuriyet" olarak kendilerini ilan etmişlerdi.

Fakat, Ukrayna ve Batı ülkelerinin yanı sıra Rusya da bu iki devleti tanımıyordu.

[Grafik: TRT Haber]

[Grafik: TRT Haber]

Donetsk ve Luhansk’in yer aldığı Donbas bölgesi, zengin kömür rezervlerine sahip. Hem Ukrayna hem de Rusya için oldukça önemli.

Ukrayna'nın bölgedeki madenlerden gelir elde edip, zayıf ekonomisini ayakta tutma çabası hayati önem taşırken, Rusya ise bölgedeki Rus ayrılıkçılarla yakından ilgili.