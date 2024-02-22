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Güncel
AA 22.02.2024 15:53

Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi

Tekirdağ'da 57. Alay Yürüyüş Komitesince Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 22 Şubat 1915 tarihinde 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'e alay sancağının teslim edildiği güne atfen "Sancak devir teslim" töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, burada yaptığı konuşmada, kentte kurulan 57. Alay'ın Çanakkale'de büyük kahramanlıklar gösterdiğini ve savaşın kaderini değiştirerek kazanılmasını sağladığını ifade etti.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, 57. Alay sancağının Türk ecdadı yaşadığı sürece yere düşmeyeceğinin altını çizdi.

Yılmaz, 57. Alay'ın unutulmaması adına her yıl etkinlikler düzenlediklerini ve Çanakkale'ye kadar yürüdüklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Albayrak arasında temsili sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Tarihe altın harfle yazıldılar

Atatürk Araştırma Merkezinden derlenen bilgiye göre, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı geçiş harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca karadan çıkmayı planlayan düşman birlikleri, bu eylemlerini 25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesinden gerçekleştirmek için harekete geçti.

19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinden duyulan top sesleri üzerine bölgeye bir tabur sevkinin gündeme gelmesiyle tümene bağlı 57. Alay'ı, bir top bataryası ve süvari birliğiyle bölgeye gönderdi.

Diğer destek birliklerle düşmanın tam teşekküllü 8 taburuna karşı koyan ve önemli oranda şehit veren 57. Alay, kahramanlıklarıyla ve vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz Subay General Hamilton'ın "Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor." sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.

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