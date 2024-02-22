Az Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.02.2024 15:43

Edirne'de jandarmadan öğrencilere eğitim

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere yönelik eğitimlerine devam ediyor.

Edirne'de jandarmadan öğrencilere eğitim

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Uzunköprü ilçesindeki Çöpköy İlkokulunda eğitim verdi.

Öğrenciler, çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, akran zorbalığı, 112 ihbar hattının doğru kullanılması, jandarma ve vatan sevgisi hakkında bilgilendirildi.

Eğitimin ardından çocuklara boyama kitabı hediye edildi.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Adıyaman Üniversitesi’nin tarımsal projesi desteğe değer görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
İran'da son bir yılda yağış miktarı yüzde 34 düştü
16:20
Çin: Filistin halkının yabancı işgaline karşı güç kullanma hakkı vardır
16:22
Çekya'da çiftçiler AB'nin tarım politikalarını protesto etti
16:19
BM Yüksek Komiseri: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzun vadeli etkisi nesiller boyu hissedilecek
16:17
Irak, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'i "işgalci varlık" olmakla suçladı
16:15
Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü İstanbul'da kutlandı
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü İstanbul'da kutlandı
FOTO FOKUS
Türk havacılığının gurur projeleri
Türk havacılığının gurur projeleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ