Az Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.02.2024 14:47

Adıyaman Üniversitesi’nin tarımsal projesi desteğe değer görüldü

Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan “TRC1 Organomineral Gübre Projesi” İpekyolu kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye değer görüldü.

Adıyaman Üniversitesi’nin tarımsal projesi desteğe değer görüldü

Adıyaman Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erhan Akça ve Doç. Dr. Gökhan Büyük koordinatörlüğünde onarıcı tarım yaklaşımı ile bahçe bitkilerine özel hazırlanan proje kapsamında Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş’ta yer alan doğal ve organik kaynaklar kullanılarak organomineral gübre üretimi gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Erhan Akça, organomineral gübre ile tarım topraklarının sağlığında iyileşme, veriminde artış sağlamayı planladıklarını söyledi. Prof. Dr. Akça, “Proje genel olarak Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinde yaygın olarak üretilen badem, Antep fıstığı ve üzüm bağlarında yürütülecek. Proje kapsamında üretilecek organomineral gübre, bölgemizin değerli çiftçilerine ekonomik bir ürün sağlayacak ve aynı zamanda kullanılan doğal ve organik materyaller nedeniyle küresel iklim değişikliği ve arazi bozunumu mücadelesine katkı sağlayacaktır. Bölgemiz tarımı için son derece yararlı olacağına inandığımız projemizi destekleyen İpekyolu Kalkınma Ajansına teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu. 

ETİKETLER
Adıyaman
Sıradaki Haber
Amasyalı öğrencilerden depremzede öğrencilere hediye
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
İran'da son bir yılda yağış miktarı yüzde 34 düştü
16:20
Çin: Filistin halkının yabancı işgaline karşı güç kullanma hakkı vardır
16:22
Çekya'da çiftçiler AB'nin tarım politikalarını protesto etti
16:19
BM Yüksek Komiseri: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzun vadeli etkisi nesiller boyu hissedilecek
16:17
Irak, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'i "işgalci varlık" olmakla suçladı
16:15
Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü İstanbul'da kutlandı
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü İstanbul'da kutlandı
FOTO FOKUS
Türk havacılığının gurur projeleri
Türk havacılığının gurur projeleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ