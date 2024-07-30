Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçunu işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, zanlıların 19 ayrı banka ve 551 banka hesabı üzerinde toplam 87 milyon lira para hareketliliği yaptığı tespit edildi.

Ekipler, bu tespitin ardından Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Sivas'ta belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 13 cep telefonu, 13 sim kart ve bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.