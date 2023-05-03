Tedavileri tamamlanan kızıl şahin ve alaca baykuş doğaya bırakıldı

Tunceli’de bitkin halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde bir haftalık tedavi ve bakımın ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Yine kanadı kırık halde bulunan alaca baykuş da kurumda 6 ay süren tedavi ve bakımının ardından doğaya bırakıldı.

6 ay boyunca 'Maya' ismini verdiği alaca baykuşun tedavi ve bakımını gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi veteriner hekimi Ali Hıdır Ertan, “Bize yaralı ve kanadı kırık olarak gelmişti. 6 ay boyunca tedavisini yaptık. 3 ay boyunca kırık kanadını alçıda tuttuk sonra açtık. Fizik tedaviyle uçacak seviyeye getirdik. Son bir aydır da dairede uçuşlarını test ediyorduk. Mayayı bugün doğayla buluşturuyoruz. Biraz hüzünlüyüm çünkü 6 ay boyunca baktık. Maya, yeter ki yeniden doğaya tutunsun” dedi.