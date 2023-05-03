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Güncel
İHA 03.05.2023 10:58

Tedavileri tamamlanan kızıl şahin ve alaca baykuş doğaya bırakıldı

Tunceli’de tedavileri tamamlanan kızıl şahin ve alaca baykuş yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.

Tedavileri tamamlanan kızıl şahin ve alaca baykuş doğaya bırakıldı
[Fotograf: İHA]

Tunceli’de bitkin halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde bir haftalık tedavi ve bakımın ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Yine kanadı kırık halde bulunan alaca baykuş da kurumda 6 ay süren tedavi ve bakımının ardından doğaya bırakıldı.

6 ay boyunca 'Maya' ismini verdiği alaca baykuşun tedavi ve bakımını gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi veteriner hekimi Ali Hıdır Ertan, “Bize yaralı ve kanadı kırık olarak gelmişti. 6 ay boyunca tedavisini yaptık. 3 ay boyunca kırık kanadını alçıda tuttuk sonra açtık. Fizik tedaviyle uçacak seviyeye getirdik. Son bir aydır da dairede uçuşlarını test ediyorduk. Mayayı bugün doğayla buluşturuyoruz. Biraz hüzünlüyüm çünkü 6 ay boyunca baktık. Maya, yeter ki yeniden doğaya tutunsun” dedi.

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