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Güncel
AA 03.05.2023 10:39

ABD Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyon dolarlık askeri yardım gönderecek

ABD, Ukrayna’ya topçu mermisi, havan topu, havadan yere roketler ve mühimmat dahil olmak üzere yaklaşık 300 milyon dolarlık ek askeri yardım gönderecek.

ABD Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyon dolarlık askeri yardım gönderecek
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

ABD yetkilileri, yaklaşık 300 milyon dolarlık askeri yardım paketinin, uçaklardan atılan güdümsüz roketler olan Hydra-70 roketlerini de içerdiğini ifade etti.

Yardım paketi, henüz resmi olarak açıklanmadığı için ismini vermek istemeyen yetkililer, gönderilecek mühimmatın tamamının Pentagon stoklarından temin edileceğini aktardı.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, dün, Rusya'yı Ukrayna topraklarından çıkarmak için hazırlıkların devam ettiğini, karşı taarruz için yeni 8 tugay oluşturulduğunu bildirmişti.

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