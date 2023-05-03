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Güncel
İHA 03.05.2023 10:27

Manisa’da öğrencilere başarı semineri

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sınavlara girecek öğrencilere yönelik "Griden Beyaza Başarı" semineri Manisa’da gerçekleştirildi.

Manisa’da öğrencilere başarı semineri

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Bedesten Konferans Salonu’nda "Gri Koç" adıyla tanınan Gökhan Müftüoğlu'nun katılımıyla seminer düzenlendi. Seminerde sınavlara girecek öğrencilere moral ve motivasyonlarını artırmaları ile hedefleri konusunda yönlendirici başlıklar ele alındı. Müftüoğlu öğrencilere, “Mutlaka hedeflerinizin peşinden koşun. Yılmadan çalışın. Başaramayacağınızdan korkmayın” dedi.

Seminere Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet, ilçe ve şube müdürleri, öğrenciler katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seminere telefonla bağlanarak gençlere sınavlarında başarılar diledi. Program sonunda Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Sökmen, Müftüoğlu’na çiçek ve mesir takdim etti. Müftüoğlu program sonunda öğrencilere imzalı kitabını dağıttı.

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