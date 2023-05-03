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Güncel
İHA 03.05.2023 10:03

Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Burdur’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için kaldırıma çıkan araç trafik lambası direğine çarptı.

Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan sürücü ve arkadaşı burnu bile kanamadan çıktı.

Olay saat 19.05 sıralarında Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İ.D.’nin kullandığı otomobil cadde üzerinde bulunan kavşağa geldiği esnada karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarpmamak için kaldırıma çıkarak trafik lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan sürücü ve arkadaşı burnu bile kanamadan çıktı. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ayakta tedavi sonrasında sürücü ve arkadaşının herhangi bir sağlık sorunu olmadığı anlaşılınca bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerinin ardından ağır hasar alan araç çekici vasıtası ile otoparka çekilirken sürücü ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
 

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