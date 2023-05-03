Bayburt şehir müzesine kavuştu

Bayburt Belediyesi tarafından 2019 yılında şehir müzesi yapılması amacıyla Bayburt Valiliğine devredilen, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan eski Kız Meslek Lisesi yapılan restorasyon çalışmalarının ardından bugün 'Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi' olarak hizmete açıldı.

Müze için düzenlenen açılış töreninde Bayburt Ortaokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösterilerini sergiledi. Davetliler tarafından büyük beğeni toplayan halk oyunları gösterilerinin ardından Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci açılış konuşması yaptı.

"Ne acı bir kaderdir ki şehrimizin bir müzesi yoktu"

Müzenin yapımı ve açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Pekmezci, şöyle konuştu:

"Bayburt Valiliğimizin içten ve samimi çalışmaları sonucunda Dede Korkut Şehir Müzemizin bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Ne acı bir kaderdir ki şehrimizin bir müzesi yoktu. Müze olması amacıyla yıllar boyunca Kavallılar Konağı’na çok sayıda onarım yapıldı. En sonunda da maalesef yıkım kararı alındı. Bizler Bayburt Belediye Meclisi olarak bir meclis kararı aldık ve şerhimizde bir eksiklik olarak gördüğümüz şehir müzesinin yapımı için bu binayı en kısa sürede Bayburt Valiliği’ne tahsis ettik. Bugün gururla bir müzeye sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"Bayburt'un Dede Korkut markasına katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Müzenin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Vali Cüneyt Epcim, "Bayburt Dede Korkut Şehir Müzemiz irfanî geleneğimize, Bayburt'un geleceğine, gelecekle geçmiş arasında bir irtibat kurmasına, Bayburt'un Dede Korkut markasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bayburt Dede Korkut Şehir Müzemizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Daha sonra yapılan Dede Korkut duasının ardından müzenin açılışının gerçekleştirilmesiyle protokol üyeleri, davetliler ve vatandaşlar müzeyi gezdiler. Müze hakkında merak edilenleri cevaplayan Vali Epcim, davetlilere müzeyi gezdirerek, müze hakkında bilgiler verdi.