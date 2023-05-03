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Güncel
AA 03.05.2023 09:34

Bilecik'te bariyerlere çarparak devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te bariyerlere çarparak devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Bilecik’ten İstasyon istikametine seyir halindeki Ahmet M. yönetimindeki otomobil, TOKİ rampasında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı ardından da savrularak devrildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nisa M.yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstasyon istikametine trafiğin kontrollü olarak tek şeritten ilerlemesi sağlanırken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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