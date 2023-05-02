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Güncel
İHA 02.05.2023 23:53

Rize'de Ata tohumu ve fide dağıtımında izdiham

Rize Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ata tohumu ve fide dağıtım etkinliği' izdihama neden oldu. Tohumlar yetmeyince vatandaşlarla görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Rize'de Ata tohumu ve fide dağıtımında izdiham

Rize Belediyesi tarafından Tuzcuoğlu Parkında 'Ata tohumu ve fide dağıtım etkinliği' düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte halkın talebi fazla oldu. İzdihamın önüne geçebilmek için barikatlar kurulsada erkenden tohum almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Hal böyle olunca korkulan izdiham yaşandı ve tohum almak isteyen vatandaşları sıraya geçrimek iseteyen görevliler zorluk yaşadı. Törende açıklama yapan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin "Dağıtılanlar 100 yıllık, 200 yıllık değişik ilçelerimizden mısırdan diğer tohumlara kadar eski tohumlarımız. bunun en önemli özelliği piyasadan aldığımız hibrit tohumu ektiğimizde bir daha ki yıl yenisini alıp ekmemiz gerekiyor. Bu tohumlar öyle değil. Bunu sizde ektiğiniz zaman gelecek yıl komşularınıza dağıtabilirsiniz. Onun için bunları devam ettirmek lazım ve bu tohumları gelecek nesillere aktarmak lazım" dedi.

Başkan Metin'in konuşmasının devamında "5 milyon civarında bir tohum, bunların her biri paketler halinde yapılmış" demesine rağmen dağıtılacak tohumun dakikalar içinde bitmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Tohum alamayan vatandaşlar ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Tohum kalmadığından alamayan vatandaşlar sitem ederek görevlilere bağırıp çağırdı. Görevliler kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti.

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