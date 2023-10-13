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Güncel
İHA 13.10.2023 00:56

Tatvan’da kurulan ağır ceza mahkemesinde ilk duruşma yapıldı

Bitlis'in Tatvan Adalet Sarayı’nda kurulan Tatvan Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma yapıldı.

Tatvan’da kurulan ağır ceza mahkemesinde ilk duruşma yapıldı

İstasyon Mahallesi’ndeki Tatvan Adalet Sarayı’nda 1 Eylül 2023 tarihinde faaliyete geçen Tatvan Ağır Ceza Mahkemesinin mülhakat adliyeleri ise Ahlat ile Adilcevaz ve Hizan ilçeleri olurken, ilk duruşma ise 12 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

İlk duruşmada Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Marcı ve Hakim Edanur Ekici ile Hakim Bilal Eren ve iddia makamını temsilen Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur ile Cumhuriyet Savcısı Abdullah Balamur’un bulunduğu heyet tarafından karar verildi.

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