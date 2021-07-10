Taşköprü Sentetik Saha'da, yaz spor okullarına kayıt yaptıran 520 sporcunun katılımıyla gerçekleşen açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, programda yaptığı konuşmada, gençleri yeşil sahada görüp heyecanlarına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Taşköprü Belediyesini organizasyonundan dolayı tebrik etti.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal da her yıl yaptıkları yaz spor okullarını bu yıl da devam ettirdiklerini, Kovid-19'dan bunalan çocuklar için 2 aylık sürecin güzel geçeceğine inandıklarını kaydetti.

Yaz spor okullarına 8 branşta 520 öğrencinin katıldığını bildiren Çatal, spora ve eğitime desteklerinin süreceğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da Taşköprü'nün nüfusu ölçeğinde spor teknik altyapısı en yüksek ilçelerden biri olduğunu kaydetti.