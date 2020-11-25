Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mersin'de alınan bilgiye göre, İsmail Köroğlu yönetimindeki 01 NJ 806 plakalı sunta yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Çamtepe gişeleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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