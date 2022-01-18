Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarla kuşu vuran avcıya ceza
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince ilçenin kırsal bölgelerinde yapılan kontrollerde, 1 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce kaçak avlanan kişinin yanında kaçak avlanmış 24 tarla kuşu ile 1 ördek ve av tüfeği ele geçirildi.
Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Şanlıurfa
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