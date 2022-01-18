Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
Sinop'un bazı ilçelerinde, kar ve buzlanma nedeniyle bugün taşımalı eğitim yapılmayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar dolayısıyla merkez ilçe ile Erfelek, Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması da istendi.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı Sinop
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