Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Eflani'de eğitim öğretime, Yenice ilçesinde ise taşımalı eğitime 18 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Eflani'de engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Düzce Yığılca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının Yığılca'da devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 18 Ocak Salı (bugün) Yığılca ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.