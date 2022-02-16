Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Taksici, motosikletli kuryeye testereyle saldırdı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, taksi sürücüsü tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldırdı.
Sakarya'nın Adapazarı Sedat Kirtetepe Caddesi'nde taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Aracından testere ile inen taksi şoförü, motosikletli kuryenin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı.
Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı. O anlar araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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