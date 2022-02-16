Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
'En İyi Narkotik Polisi Anne’
[Fotoğraf: İHA]
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı izleme merkezi Büro Amirliği tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne’ projeleri hakkında öğrenci velilerine sunum yapıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı izleme merkezi Büro Amirliği tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne’ projeleri hakkında öğrenci velilerine sunum yapıldı.
Polis ekipleri tarafından düzenlenen programda, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği görevlileri tarafından katılımcılara, uyuşturucu maddenin zararları hakkında eğitim verildi.
Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgi paylaşan uzman ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yaptı.
Etiketler: Edirne Narkotik Uyuşturucu Polis
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