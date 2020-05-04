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Suudi Arabistan'da mahsur kalan 64 tır şoförü İskenderun'a ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Gemide bekletilen şoförlerin yarın sabah İskenderun Limanı'ndan tahliye edilmesi planlanıyor.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mahsur kalan 64 Türk tır şoförünü taşıyan gemi İskenderun'a ulaştı.
Yaklaşık 2 ay önce Suudi Arabistan'a giden ve yüklerini boşalttıktan sonra Kovid-19 nedeniyle Ro-Ro gemilerinin yeni sefer düzenlememesi üzerine bu ülkede mahsur kalan şoförler gemiyle yurda getirildi.
Yapılan girişimler sonucu Türk şoförler ile tırları taşıyan "MV Med Bridge" isimli Ro-Ro gemisi, Suudi Arabistan'dan çıkarak 2 gün süren yolculuğun ardından İskenderun Körfezi'ne ulaştı.
Körfez'de bekletilen ve sabaha karşı İskenderun Limanı'na yanaşması planlanan geminin yapılan kontrollerin ardından tahliyesine başlanacağı belirtildi.
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